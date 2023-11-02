В России могут ввести новые тарифы на электроэнергию для населения

Суть новой меры заключается в том, что ставка тарифа начнет расти при росте потребления.

Регионы, перешедшие на новые тарифы для населения, смогут превышать предельный объем перекрестного субсидирования по формуле, разработанной ФАС, сообщаетРазмер субсидий разрешат индексировать на уровень инфляции и коэффициент роста потребления электроэнергии населением. ФАС предлагает ввести такие меры с 1 января 2024 г. Переход на новые тарифы позволит также бороться с серым майнингом. Конечную стоимость электроэнергии для населения установят региональные органы, а ФАС это проконтролирует.

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