В России школьников для профилактики привели на суд над сверстником-закладчиком

В Курганской области 50 школьников привели на суд над сверстником-закладчиком для профилактики в рамках борьбы с наркоманией. Об этом стало известно «Подъему». По сведениям издания, российских подростков сопровождали сотрудники наркоконтроля. Подсудимый был их ровесником. Юношу приговорили к пяти годам колонии за три эпизода распространения наркотиков с помощью «закладок».

«Профилактировать, безусловно, нужно участие детей в противоправных действиях, в том числе и с распространением наркотических средств. Согласна, что мера шокирующая, но, думаю, что именно на такой результат и были нацелены организаторы этого мероприятия», — пояснила детский омбудсмен. Также она пообещала разобраться в ситуации. Ранее в Санкт-Петербурге четыре школьника отравились наркотиками и попали в реанимацию.

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