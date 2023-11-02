В России создан новый военный отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат»

Одна из ротно-тактических групп отрабатывает задачи с применением FPV-дронов. На следующем этапе будет привлекаться ствольная артиллерия и тяжелая техника в виде танков и БМП-3. По словам военного, бойцы «начинают потихонечку втягиваться».

«Экипажи бронегрупп на 100% состоят из бывших сотрудников ЧВК «Вагнер». Артиллерия, включая ствольную, то же самое. Штурмовые подразделения — ориентировочно 60 на 40 : то есть, 60% — это бывшие сотрудники, включая командиров. А остальные — это пополнение», — цитирует замкомандира «РИА Новости».

Тренировки ведутся постоянно, чтобы все бойцы были в форме и работали слаженно, иначе теряется навык, добавил боец спецназа «Ахмат» с позывным «Барнаул». Он отметил, что в подразделении нет проблем с боеприпасами, и бойцы тренируются столько, сколько говорит командир. headtopics.com

Встречай оружие: армия приняла у группы «Вагнер» 2 тыс. единиц техники Успехи ВС РФ возле села Торское создают условия для рывка на Красный Лиман и Изюм, полагают эксперты Ранее, 28 октября, командир «Ахмата» Апты Алаудинов сообщил, что бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» начали массово переходить в подразделения спецназа «Ахмат» и прибывать в зону проведения спецоперации.

1 октября командир «Ахмата» призвал украинцев проснуться и восстать против властей Киева и его западных партнеров. Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных. headtopics.com

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