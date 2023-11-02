В России нашли нового идеологического врага Украины

Русский балет стал новым идеологическим врагом на Украине, его исполнение запрещают в стране, считая «мягкой силой» Москвы. При этом украинские коллективы бегут за границу, чтобы гастролировать с русскими произведениями, рассказал финский Yle. С началом спецоперации Минкультуры Украины призвало бойкотировать любые проявления русской культуры, несмотря на то, что с ней так или иначе взаимодействовали самые яркие отечественные звезды.

«У нас говорят: сначала приходит балет, а потом — танки», — заявила Зварич журналистам. Коллективы, называющие себя украинскими, вынуждены бежать за границу, чтобы иметь возможность выступать с русскими балетными произведениями и «оставаться в форме, иметь возможность репетировать и поддерживать свои профессиональные навыки», указано в материале.

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