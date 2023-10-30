В России испытали системы подавления FPV-дронов на БМП

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» протестировал системы подавления FPV-дронов (first-person view — «вид от первого лица») в составе боевых машин пехоты (БМП). Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС. «FPV-дроны являются серьезной угрозой для боевых машин пехоты. И защита от них — приоритетная задача обеспечения живучести техники. Испытания некоторых образцов систем локальной РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим.

В пресс-службе отметили, что сейчас ведутся работы по включению таких систем в состав оборудования БМП. Ранее гендиректор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко сообщил, что в зоне проведения специальной военной операции на бронеавтомобилях испытали систему «Тритон» для защиты танков от FPV-дронов. В октябре стало известно, что на российских танках появились новые системы РЭБ, которые не подпускают FPV-дроны Вооруженных сил Украины ближе чем на 10 метров.

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Системы подавления FPV-дронов протестировали в составе БМПХолдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») протестировал системы подавления FPV-дронов в составе боевых машин пехоты (БМП), сообщили ТАСС 30 октября в пресс-службе компании.Там отметили, что такие дроны представляют угрозу. Разработка защиты от них является главной задачей сохранения работоспособности техники. Прочитайте больше ⮕

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