В России увеличилось число мошенников в сегменте краткосрочной аренды

Вместе с увеличением внутреннего туризма, возросла популярность посуточной аренды. Россияне больше предпочитают арендовать квартиры и студии, а с каждым годом количество предложений только возросло.

Санкт-Петербург является лидером по числу предложений и доступных объектов, как туристическая столица. Чтобы избежать мошенничества, эксперты рекомендуют проверять паспорт, право собственности или доверенность, а также фиксировать все недочеты на камеру и внимательно изучать каждый пункт в договоре при аренде жилья.

Съемный метод: на рынке аренды возник острый дефицит квартир С чем это связано и как отражается на их стоимости Так, как сообщалось 25 сентября, мошенники при помощи поддельных документов завладели квартирой в центре Москвы. headtopics.com

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