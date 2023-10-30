В России произошел массовый сбой в работе Telegram после антисемитских беспорядков в Дагестане — Meduza

После антисемитских беспорядков в Дагестане жители нескольких регионов России, преимущественно южных, стали жаловаться на сбои в работе Telegram, следует из данных сервисов

Согласно «Детектору сбоев», в 84% всех жалоб говорится, что Telegram не работает, в 10% сообщается о проблемах с работой приложения, еще в 6% — о трудностях с получением сообщений. По данным DownRadar, больше всего сообщений о сбоях поступало из Краснодарского края, Ставрополья, Ростовской, Воронежской и Волгоградской областей. Также есть жалобы на сбои в работе мессенджера в Москве., что жители Северного Кавказа и Ставрополя начали жаловаться на сбои в работе мессенджера. В частности, в Дагестане наблюдались проблемы с загрузкой фото и видео.

Антисемитские беспорядки в Дагестане произошли вечером 29 октября. Глава республики Сергей Меликов связал их с попытками «противников» России «дестабилизировать ситуацию» с помощью телеграм-каналов. В частности, он упомянул канал «Утро Дагестана», связанный с бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. По«Провокации легли на благодатную почву». Антисемитские беспорядки в Махачкале. headtopics.com

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