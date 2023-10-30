В России стартовали продажи смартфона Vivo T2 с мощным процессором и AMOLED-экраном

Смартфон получил 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Гаджет работает на базе процессора MediaTek Helio G99 с 8 ГБ оперативной и 256 Гб встроенной памяти. Смартфон получил батарею ёмкостью 4600 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки до 66 Вт.

Основной блок камер гаджета оснащён тремя датчиками: главный на 64 Мп с поддержкой оптической стабилизации, а также — широкоугольный на 2 Мп и макро-датчик на 2 Мп. Фронтальная камера же получила обычный сенсор на 32 Мп.

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