В Польше задержали желающего воевать на Украине норвежского неонациста

Польские правоохранители задержали связанного с неонацистскими группировками гражданина Норвегии, намеревавшегося воевать на Украине. Об этом сообщает пресс-служба министра-координатора спецслужб Польши, передает РИА Новости. «Мужчина имеет прямые связи с неонацистскими группами. В настоящее время он ожидает экстрадиции в Норвегию», — указали в канцелярии.

Отмечается, что задержанный норвежец «в конце сентября предпринял попытку проникнуть на Украину с территории Польской Республики». По данным польской стороны, он намеревался воевать в составе Международного легиона территориальной обороны Украины. Ранее украинская полиция обнаружила тело пропавшего без вести британского наемника Дэниела Берка в канализации на полигоне в Запорожской области.

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