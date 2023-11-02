В Польше заявили, что Израиль и ХАМАС затрудняют эвакуацию польских граждан из Газы

Замглавы МИД республики Павел Яблоньский отметил, что страна "делает все, что в ее силах, чтобы довести дело" до конца

ТАСС, 2 ноября. Израильские власти и руководство палестинского радикального движения ХАМАС затрудняют эвакуацию польских граждан из сектора Газа. Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский в интервью газете"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы довести дело до эвакуации наших земляков из сектора Газа, к сожалению, все время это срывается", - сказал Яблоньский.

По словам дипломата, "Израиль ссылается на военную ситуацию", а ХАМАС "затрудняет эвакуацию, поскольку хочет сохранить население на территориях, которые контролирует".27 октября польское внешнеполитическое ведомство проинформировало, что "эвакуация польских граждан из сектора Газа не была проведена исключительно по причинам, находящимся в ведении других государств и субъектов". headtopics.com

После нападения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля Польша начала вывоз своих граждан из этого государства военно-транспортными самолетами через Крит. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. человек.

Россия Последние новости Прочитайте больше: ТАСС »

Reuters: ХАМАС, Израиль и Египет договорились выпустить из Газы иностранцев и раненыхПо словам собеседника агентства, договоренности предполагают, что обладатели иностранных паспортов и тяжелораненые люди смогут перемещаться через КПП 'Рафах' на границе Египта и сектора Газа Прочитайте больше ⮕

Блинкен: вариантом для Газы станет Палестинская национальная администрацияВ США уверены, что ни ХАМАС, ни Израиль не должны управлять сектором Газа. Прочитайте больше ⮕

В ХАМАС заявили, что заложники и мирные жители Газы подвергаются одинаковой опасностиГлава политбюро палестинского движения Исмаил Хания отметил, что осознание Израилем ошибок 'будет стоит ему крайне дорого' Прочитайте больше ⮕

ЦАХАЛ: прорвана линия обороны ХАМАС на севере сектора ГазаВ Армии Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что военные прорвали линию обороны ХАМАС в северной части сектора Газа. Прочитайте больше ⮕

Число погибших в секторе Газа из-за конфликта с Израилем достигло 8525В Минздраве Газы сообщили, что электрогенераторы в двух больницах региона остановятся из-за дефицита топлива. Прочитайте больше ⮕

В Швеции заявили о недопустимости ударов по гражданским объектам в ГазеМинистр иностранных дел Тобиас Билльстрём отметил, что Израиль имеет право защищаться от нападений ХАМАС Прочитайте больше ⮕