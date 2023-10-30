В Подмосковье полицейские проводят проверку на складе Wildberries

«Сегодня на складе Wildberries в СЦ «Белая дача» сотрудники полиции проводят проверку документов у сотрудников склада», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в связи с действиями полиции на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров. Руководство склада оказывает всё возможное содействие сотрудникам правоохранительных органов. По подозрению в госизмене: ФСБ задержала передававшего ВСУ сведения об оборонительных сооружениях Крыма россиянина

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