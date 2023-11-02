В Петербурге восьмимесячная девочка попала в больницу после чаепития

В Санкт-Петербурге восьмимесячная девочка из Москвы попала в больницу с ожогами после чаепития. Об этом стало известно «Фонтанке». По данным издания, дошкольница вместе с матерью приехала в Северную столицу. В гостях у знакомых во время чаепития девочка сидела на коленях у родительницы, а та по своей неосторожности опрокинула кружку. В результате ребенок получил термические ожоги второй и третьей степени 10 процентов тела.

Малышке вызвали скорую помощь, ее отвезли вместе с матерью в реанимационное отделение. До этого сообщалось, что в Уфе двухлетний мальчик выпил средство для очистки жира и стойких загрязнений. Детсадовца госпитализировали, врачи диагностировали у него химический ожог пищевода второй-третьей степени. Ранее стало известно, что в Сургуте младенец провел в реанимации несколько дней после игры с каплями для носа. Происшествием заинтересовались сотрудники полиции.

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