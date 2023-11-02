В Петербурге уехавшего депутата лишили мандата за прогулы заседаний

Муниципального депутата округа «Южо-Приморский» в Санкт-Петербурге Александра Часынка лишили мандата после его отъезда из России из-за постоянных прогулов заседаний. Об этом сообщил портал «Закс.ру». Парламентарий перестал очно присутствовать на заседаниях в сентябре 2022 года, а принимать участие в Совете онлайн ему не разрешили. За лишение Часынка мандата проголосовали большинство депутатов. Вопрос о лишении Часынка полномочий подняла депутат Людмила Спиридонова.

В свою очередь, глава муниципального округа Юрий Епифанцев призвал ответственно подойти к этому вопросу и спросить комментарий у самого депутата. 1 ноября Госдума на пленарном заседании проголосовала за лишение мандата Василия Власова (ЛДПР), которого считают одним из любимых депутатов основателя партии Владимира Жириновского, и Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду»).

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