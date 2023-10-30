В Петербурге потерявшую паспорт девушку выдали замуж за африканца без ее ведома

Жительница Санкт-Петербурга, которая потеряла паспорт, при получении нового документа узнала, что она замужем за гражданином одной из африканских стран. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.«Местная жительница пояснила, что брак она не заключала, не знакома с супругом, совместное хозяйство с ним никогда не вела.

В ведомстве предположили, что фиктивный брак был заключен с целью получения иностранцем гражданства РФ. В скором времени он будет признан недействительным. Брачные махинации: получить гражданство через фиктивный брак будет затруднительно Юристы призывают увеличить срок супружества для легализации миграционного статуса В феврале текущего года ФСБ России совместно с Росгвардией задержала членов преступной группы, занимающейся легализацией нелегальных мигрантов через заключение фиктивных браков и установление отцовства над детьми.

Участники группы за денежное вознаграждение изготавливали иностранным гражданам поддельные документы, оказывали содействие в заключении фиктивных браков, установлении отцовства над детьми из числа граждан РФ, чтобы в дальнейшем легализовать иностранцев в России. headtopics.com

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