В Петербурге задержали 'вежливого дебошира', угрожавшего ветеринарам игрушечной гранатой

Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило, что в Северной столице был задержан «вежливый дебошир» из ветеринарной клиники, который сначала показывал гранату, которая впоследствии оказалась игрушечной, потом погладил кота и попрощался с присутствовавшими, направившись на выход.

Отмечается, что в минувшее воскресенье в полицию Невского района поступило сообщение из ветклиники на улице Дыбенко о том, что туда вошел неизвестный и устроил дебош, держа в руке похожий на гранату предмет.

В ГУМВД указали, что полицейский был задержан на выходе из медицинского учреждения, и у него был изъят игрушечный макет гранаты, который не представлял никакой опасности. В ведомстве уточнили, что мужчина был не вполне трезв, и его доставили в отдел полиции для разбирательств. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела. headtopics.com

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