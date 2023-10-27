В Петербурге стартуют большие гастроли Московского Губернского театра

Сергей Безруков намерен «взять на абордаж» ДК «Выборгский» и продлить жизнь легендарному спектаклю Олега Табакова на сцене ДК «Ленсовета».

Первым делом столичные артисты порадуют зрителя Островским. Пьеса «На каждого мудреца довольно простоты» в постановке Олега Табакова 17 лет украшала репертуар знаменитой «Табакерки». В любимом зрителем спектакле Сергей Безруков играл Глумова. Теперь в память о дорогом наставнике артист восстановил постановку в мельчайших деталях, включая костюмы. Не меняя кардинально рисунок ролей, актерам Московского Губернского удалось создать свои версии хрестоматийных персонажей.

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