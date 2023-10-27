В Петербург привезли мощи Георгия Победоносца

У Казанского собора сегодня утром встречали ковчег со святыми мощами великомученика Георгия Победоносца.

Еще в мае этого года в московском Георгиевском храме на Поклонной горе стартовал Всероссийский молебен о Победе. Затем, впервые с XVIII века, мощи покинулилавру, чтобы каждый смог попросить великомученика о себе и своих близких. За прошедшее время к ковчегу приложилось почти 600 тыс. человек., протоиерей, председатель приходского совета Казанского собора: «Духовно готовимся, и, конечно же, организационно, чтобы всем было удобно прийти, приложиться и, самое главное, безопасно.

Мощи пробудут в Петербурге пять дней, после чего крестный ход с ковчегом отправится в Великий Новгород и Калининград.

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