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В Палестине сообщили, что сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира

 / Источник: ТАСС

Представитель палестинского общества Красного Полумесяца отметил, что 'в настоящее время бригады скорой помощи не могут принимать сигналы бедствия из-за отсутствия связи, а машины, которые уже находятся на вызовах, также не могут выйти на связь'

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ТАСС

Представитель палестинского общества Красного Полумесяца отметил, что "в настоящее время бригады скорой помощи не могут принимать сигналы бедствия из-за отсутствия связи, а машины, которые уже находятся на вызовах, также не могут выйти на связь"

КАИР, 27 октября. /ТАСС/. Сектор Газа в настоящее время оказался полностью отрезанным от внешнего мира. С таким заявлением выступил представитель палестинского общества Красного Полумесяца.Он отметил, что "в настоящее время бригады скорой помощи не могут принимать сигналы бедствия из-за отсутствия связи, а машины, которые уже находятся на вызовах, также не могут выйти на связь".

Ранее сообщалось, что начатые некоторое время назад массированные атаки израильских сил полностью парализовали систему связи в палестинском анклаве. По данным Al Hadath, бомбардировки сразу нескольких районов сектора "ведутся с воздуха, из наземных орудий и со стороны моря". headtopics.com

По свидетельству очевидцев, нынешний удар израильских сил по сектору - одна из наиболее мощных атак армии Израиля с начала вооруженного конфликта в палестинском анклаве.

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