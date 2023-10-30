В Палестине сообщили, что Израиль остановил наступление в жилых кварталах Газы

КАИР, 30 октября. /ТАСС/. Несколько израильских танков, прорвавшихся в сектор Газа и перекрывших главную дорогу, связывающую северные и южные районы, покинули территорию анклава. Как сообщила пресс-служба правительства Палестины, Израиль не ведет наступательных действий в жилых кварталах сектора."В жилых кварталах сектора Газа наступление не ведется.

Произошедшее на улице Салах-эд-Дин было вторжением нескольких танков и военного бульдозера оккупационной армии с открытой сельскохозяйственной территории", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства. По информации кабмина, израильские танки атаковали два гражданских автомобиля, после чего палестинские вооруженные группировки вынудили их отступить.

Россия Последние новости Прочитайте больше: ТАСС »

В Риме тысячи людей присоединились к акции в поддержку ПалестиныМанифестанты скандируют 'Свободу Палестине!' и обвиняют Израиль и премьер-министра Биньямина Нетаньяху в убийствах и терроризме Прочитайте больше ⮕

В ООН сообщили, что свои дома покинули более 1,4 млн жителей ГазыС начала обострения палестино-израильского почти полтора миллиона жителей сектора Газа вынуждены были покинуть свои дома. Об этом, ссылаясь на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, сообщает РИА Новости . Прочитайте больше ⮕

В Палестине сообщили об отказе Израиля включить мобильную связь в секторе ГазаИзраиль отказался восстановить мобильную связь и интернет-услуги в Газе, которые ранее отключил вручную. Об этом рассказал министр связи и информационных технологий Палестины Исхак Садр. Прочитайте больше ⮕

В Палестине сообщили об отказе Израиля включить связь и интернет в ГазеМинистр связи и информационных технологий Палестины Исхак Садр 28 октября рассказал, что израильские власти отказались вновь подключить отключенные ими услуги мобильной связи и интернета в секторе Газа, несмотря на проверки международных организаций. Прочитайте больше ⮕

В ВОЗ сообщили об операциях без анестезии в секторе ГазаВрачам в секторе Газе приходится оперировать людей без анестезии, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. В ВОЗ призвали Израиль не бомбить медицинские объекты. Прочитайте больше ⮕

Танки Израиля продолжают наступление в районе ГазыТанки Армии Израиля замечены в секторе Газа днем 30 октября, военные продолжат наступление. Об этом сообщается в местном канале «Новости с поля в Telegram» со ссылкой на очевидцев. Прочитайте больше ⮕