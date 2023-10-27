В Палестине заявили о полной изоляции сектора Газа от внешнего мира

Представитель палестинского общества Красного Полумесяца заявил, что в настоящее время сектор Газа из-за массированных атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) оказался полностью отрезан от внешнего мира. Его слова приводит телеканал Al Hadath.

Собеседник телеканала сообщил, что бригады скорой помощи не могут принимать сигналы бедствия из-за отсутствия связи, а машины, которые уже находятся на вызовах, также не могут выйти на связь. «Газа сейчас полностью изолирована от мира», — сказал он. Ранее в Палестине объяснили возможное закрытие больниц. Представитель общества Красного Полумесяца Нибаль Фарсах рассказал, что это может произойти из-за нехватки топлива.

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