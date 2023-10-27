В Палестине приветствовали резолюцию ГА ООН

РАБАТ, 28 октября. /ТАСС/. МИД Палестины приветствовал принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, разработанной группой арабских стран при поддержке ряда других государств, включая Россию, и внесенной на рассмотрение Иорданией.

"Сегодня международное сообщество громко выступило, придерживаясь своих обязательств, против продолжающихся преступлений Израиля и нарушений им международного права. Сегодня международное сообщество не оставило человечность. Сегодня международное сообщество поддержало международное право как универсальные правила, применимые ко всем без исключения", - заявил МИД.

"Государство Палестина призывает все страны обязать Израиль, страну-оккупанта, выполнить свои обязательства в соответствии с международным правом и положить конец агрессии, бойне и массовым убийствам палестинского народа", - подчеркивается в коммюнике. headtopics.com

Внешнеполитическое ведомство призвало принять все необходимые меры, чтобы в случае нежелания Израиля прекращать агрессию "привлечь его к ответственности и ввести санкции".120 стран, включая Россию, Катар, Китай, Турцию, ОАЭ и ряд европейских государств, в том числе Испанию, Норвегию, Словению, Португалию. 14 стран выступили против, среди них Австрия, Венгрия, Израиль, США, Хорватия, Чехия. Не участвовать в голосовании решили 45 государств.

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