В ООН заявили, что в курсе переговоров с ХАМАС о судьбе заложников

ООН, 27 октября. /ТАСС/. ООН знает о переговорах об освобождении заложников, которые ведутся с палестинским движением ХАМАС при содействии Катара. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик."Мы очень хорошо осведомлены о происходящем. Как вы понимаете, мы чрезвычайно хотим, чтобы заложников освободили", - сказал он. Дюжаррик не дал прямого ответа на вопрос об участии ООН в этих переговорах ввиду деликатности темы.

Ранее министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что в переговорах о судьбе заложников, удерживаемых в секторе Газа, наблюдается прогресс и что он рассчитывает на их скорое освобождение.

20 октября группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом ХАМАС, заявила об освобождении при посредничестве Катара двух гражданок США. 23 октября группировка освободила еще двух заложниц. Армия обороны Израиля располагает информацией, что ХАМАС удерживает в заложниках 224 человека. По словам посла РФ в Израиле Анатолия Викторова, среди заложников, удерживаемых в секторе, трое российских граждан. headtopics.com

Прочитайте больше:

ТАСС »

В Таиланде заявили о проведении переговоров с ХАМАС по вопросу освобождения заложниковЛидер мусульман-шиитов страны Саид Сулейман Хусейни сообщил, что они идут хорошо Прочитайте больше ⮕

МИД РФ: в Москве с ХАМАС обсуждалось немедленное освобождение иностранных заложниковМИД РФ сообщил, что в ходе контактов в Москве с представителями палестинского движения ХАМАС обсуждалось немедленное освобождение иностранных заложников, которые находятся в секторе Газа Прочитайте больше ⮕

«Хамас» не будет освобождать заложников без прекращения огняПредставитель делегации «ХАМАС» в Москве Абу Хами в интервью изданию «Коммерсантъ» заявил, что палестинское движение не может освободить заложников, пока не будет достигнута договоренность о прекращении огня Прочитайте больше ⮕

Наши гости: в ХАМАС определились со статусом иностранных заложников в ГазеКак сообщает ливанский телеканал Al-Manar, заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури в беседе с журналистами уважительно высказался о статусе иностранных заложников в Газе Прочитайте больше ⮕

ХАМАС обещает передать Ирану пленных в обмен на 6 тыс. заключенныхРадикалы из ХАМАС заявили о готовности передать Ирану всех гражданских заложников в обмен на 6 тысяч заключенных палестинцев Прочитайте больше ⮕

Замглавы МИД России встретился с политическим руководителем ХАМАСЗамглавы МИД и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что встретился в Катаре с политическим руководителем радикального движения ХАМАС и обсудил с ним судьбу заложников. Прочитайте больше ⮕