В Новосибирске произошло массовое ДТП с участием 15 автомобилей

В Октябрьском районе Новосибирска столкнулись 15 автомобилей, сообщает 2 ноября региональное издание «РБК Новосибирск» со ссылкой на областную ГИБДД.

Массовое ДТП с участием 15 машин произошло в районе дома №3, расположенного по Холмскому проезду. По информации представителей Госавтоинспекции по Новосибирской области, пострадавших в результате аварии нет.

«ДТП Оформлено с материальным ущербом без пострадавших. На месте происшествия работают наряды ДПС, устанавливают все обстоятельства», — заявили правоохранители. Ранее, 26 октября, в Лефортовском тоннеле в Москве столкнулось 10 автомобилей. По словам источника «Известий», в результате ДТП пострадали три человека, они отказались от госпитализации. headtopics.com

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