В Нижнем Новгороде друзья боксёра Шарафутдинова избили прохожего за замечание

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииВ Нижнем Новгороде друзья бывшего члена сборной России по боксу Дамила Шарафутдинова избили пешехода после его замечания из-за езды по встречке. Об этом сообщаетДрузья бывшего члена сборной России по боксу Дамила Шарафутдинова избили пешехода после его замечания из-за езды по встречке. Обложка © Telegram /Избитым оказался 44-летний Илья Устюгов.

Инцидент завершился тем, что у Устюгова диагностировали перелом стенки носа, орбиты глаза, сотрясение мозга и гематому головы. Пострадавший провёл в больнице почти неделю, он написал заявление в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сам Шарафутдинов рассказал, что он проходит по делу как свидетель. По его словам, Устюгов якобы первый набросился на компанию, был в неадекватном состоянии и оскорблял, спровоцировав ответную реакцию.

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