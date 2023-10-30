В Неаполе после футбольного матча у стадиона обнаружили труп мужчины

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Труп 42-летнего мужчины обнаружили в Неаполе на парковке возле футбольного стадиона спустя несколько часов после матча между местным «Наполи» и «Миланом». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Тело уроженца города Баколи было найдено на автостоянке в неиспользуемой зоне под гостевым сектором стадиона около двух часов ночи. По предварительным данным, двое болельщиков пытались без билета проникнуть на стадион через технологическое отверстие. Один испугался, а другой полез и сорвался с высоты около 20 метров.

Накануне в городе прошел футбольный матч между «Наполи» и «Миланом» в рамках 10-го тура чемпионата Италии по футболу. Игра завершилась вничью (2:2). Напомним, в августе в Воронеже в результате несчастного случая погиб болельщик московского футбольного клуба «Спартак». headtopics.com

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