В Непале число погибших от землетрясения достигло 128 человек

Количество погибших из-за землетрясения магнитудой 6,4 в Непале людей выросло до 128. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщает газета Mint. «По меньшей мере 128 человек погибли и более 100 получили ранения после сильного землетрясения магнитудой 6,4, произошедшего в Непале. Спасатели продолжают осматривать горные деревни», — говорится в сообщении издания. Официальные лица заявили, что ожидается дальнейший рост числа жертв, так как во многих местах связь была потеряна

. Сдвиг на фазе: в каких странах могут произойти следующие землетрясения Медленно стихающая сейсмическая активность в Турции и Сирии угрожает соседним регионам В ночь на 4 ноября в Западном Непале произошло землетрясение магнитудой 6,4. Ранее сообщалось, что минимум 37 человек стали жертвами стихийного бедствия. Свидетели сообщали, что дома в районе Рукум рухнули. Российский турист Александр Болдаков рассказал «Известиям», что подземные толчки ощущались даже в 500 км к северо-востоку от эпицентра — в Катманду

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RT НА РУССКОМ: Mint: 128 человек погибли в результате землетрясения в НепалеПо меньшей мере 128 человек погибли в результате землетрясения в Непале.

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ТАСС: Число погибших в результате землетрясения в Непале выросло до 128Агентство AFP сообщает, что еще не менее 100 человек пострадали

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LIFENEWS_RU: Reuters: Число жертв землетрясения на северо-западе Непала возросло до 128 человекКоличество погибших в результате землетрясения на северо-западе Непала достигло 128 человек. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

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AIFONLINE: Reuters: число жертв землетрясения в Непале возросло до 128 человекТравмы получили не менее ста человек.

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DW_RUSSIAN: Жертвами землетрясения в Непале стали более 100 человекВ результате землетрясения в Непале погибли более 100 человек, еще десятки пострадали.

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DW_RUSSIAN: Жертвами землетрясения в Непале стали более 120 человекВ результате землетрясения в Непале погибли более 120 человек, еще десятки пострадали.

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