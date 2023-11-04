В Непале число погибших от землетрясения достигло 128 человек

Количество погибших из-за землетрясения магнитудой 6,4 в Непале людей выросло до 128. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщает газета Mint. «По меньшей мере 128 человек погибли и более 100 получили ранения после сильного землетрясения магнитудой 6,4, произошедшего в Непале. Спасатели продолжают осматривать горные деревни», — говорится в сообщении издания. Официальные лица заявили, что ожидается дальнейший рост числа жертв, так как во многих местах связь была потеряна
. Сдвиг на фазе: в каких странах могут произойти следующие землетрясения Медленно стихающая сейсмическая активность в Турции и Сирии угрожает соседним регионам В ночь на 4 ноября в Западном Непале произошло землетрясение магнитудой 6,4. Ранее сообщалось, что минимум 37 человек стали жертвами стихийного бедствия. Свидетели сообщали, что дома в районе Рукум рухнули. Российский турист Александр Болдаков рассказал «Известиям», что подземные толчки ощущались даже в 500 км к северо-востоку от эпицентра — в Катманду
Россия Последние новости
Написать комментарий
:
Источник: RT на русском | Прочитайте больше »
Источник: ТАСС | Прочитайте больше »
Источник: lifenews_ru | Прочитайте больше »
Источник: aifonline | Прочитайте больше »
Источник: dw_russian | Прочитайте больше »
Источник: dw_russian | Прочитайте больше »