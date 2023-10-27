В НАТО указали на преждевременность вступления Украины в альянс

Время для приема Украины в НАТО всё еще не пришло. Об этом 27 октября заявила руководитель директората ядерной политики альянса Джессика Кокс.

Она отметила, что совет Украина-НАТО, созданный на саммите альянса, предполагает большую работу. По словам Кокс, продуктивное заседание глав министерств обороны состоялось несколько недель назад. «Все союзники на нем действительно подтвердили свою поддержку сближению Украины с НАТО в это переходное время, признавая, что мы еще не находимся в той точке, в которой Украина может присоединиться к альянсу», — передает слова Кокс во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне ТАСС.

Она также подчеркнула, что в Вильнюсе на совете Украина-НАТО были сделаны достаточно продуктивные шаги. К этому моменту, по словам Кокс, альянс вместе с Киевом делает всё, чтобы Украина вовремя присоединилась к НАТО. headtopics.com

НАТО бы посоветоваться: чем завершилась встреча альянса и Киева И как Запад хочет вывозить украинское зерно без участия России в сделке До этого, 16 октября, президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что для России важен внеблоковый статус Украины, указав на то, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других.

5 октября российский лидер заявлял, что РФ всегда была против вступления Украины в НАТО, потому что расширение Североатлантического альянса к российским границам угрожает ее безопасности. При этом он отмечал, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в Европейское экономическое сообщество, так как не видит в этом военной угрозы. headtopics.com

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