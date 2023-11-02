В Московском дворце пионеров восстановили историческое панно

Историческое панно в выставочном зале Московского дворца пионеров на Воробьёвых горах удалось восстановить.

В ходе реставрации корпусов выставочного зала Московского двора пионеров на Вороьбьёвых горах специалисты восстановили историческое панно. Композиция располагается на одной из торцевых стен первого корпуса и занимает два этажа. Рисунок, состоящий из прямых и пересекающихся косых линий, со сложной авторской отделкой смальтой складывается в единую картину.: «Панно за период эксплуатации зала было значительно повреждено.

Реставраторы аккуратно очистили панно, укрепили все места с пустотами и восстановили утраченную его часть. Для этого были демонтированы двери и заложен проем. Самым трудоемким процессом оказалось изготовление мозаичных плиток, близких по цвету и фактуре к авторским. Плитки смальты оклеивали специальной зеркальной фольгой, а после окрашивали. Каждую плиточку вклеивали на место и еще раз тонировали. Теперь панно выглядит таким же, каким его задумывали авторы Московского дворца пионеров. headtopics.com