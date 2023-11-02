Про душу и эмоции: Донбасс Опера в ГАБТе, Доронина во МХАТе, нейросеть в оркестре О чем на этой неделе говорили поклонники прекрасного Создавать сцену с помощью искусственного интеллекта, признался режиссер, непросто, ведь быть художником пространства гораздо тяжелее, чем просто художником, считает Долмазян. В ход шли такие запросы, как «пустое пространство», «пространство одиночества», «человек в последний день своей жизни», «бесконечное пространство».

«Это не было ничем из серии «а давайте сделаем спектакль с использованием нейросети, чтобы просто ее использовать». Если бы мы шли по этому пути, то эта идея была бы провальной. Уникальная история художника требовала столь же уникального решения, чтобы ее рассказать.

Он рассказал, что нейросеть придумывала сцену около двух с половиной или трех месяцев. С костюмами было быстрее — к этому моменту ИИ уже развился достаточно. Режиссер добавил, что воплощением костюмов из цифры в реальность занималась большая команда — около 25 человек. headtopics.com

Как отметил директор по развитию ИИ «Яндекса» Александр Крайнов, нейросеть «видела миллионы различных изображений, и какие из них и как на нее повлияли, сказать тяжело». «Это не то что лотерея, это комбинация всего и сразу. Попросите человека нарисовать прекрасный цветок и спросите у него, где он его видел. Он ответит: «Не знаю». Так и нейросеть. Ее насмотренность — это не подражание чему-то отдельному, это подражание всему», — сказал он.Вот ИИ всё: в Москве показали созданный совместно с нейросетью спектакль

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