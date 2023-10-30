В Молдавии решили заблокировать сайты крупнейших российских СМИ

В Молдавии заблокируют ряд ведущих российских СМИВ Молдавии заблокирует доступ к сайтам российского агентства ТАСС и ряд других ведущих СМИ. Такое распоряжение отдал глава Службы информации и безопасности Республики Молдова Александру Мустяцэ, передает ТАСС . Прочитайте больше ⮕

Мексиканцы обрушились на Леклера! Хейт фанатов не по делу — Перес сам хоронит карьеруЭта ошибка точно станет одной из крупнейших в карьере Чеко — и может оказаться последней. Прочитайте больше ⮕

Минздрав РФ пообещал освободить медработников от 'немедицинских' функцийВрачей в России решили освободить от выполнения всех функций, не связанных с профессиональной деятельностью Прочитайте больше ⮕

В Хмельницкой области и Херсоне прогремели взрывыВ Хмельницкой области и Херсоне прогремели взрывы, сообщает РИА Новости со ссылкой на украниские СМИ Прочитайте больше ⮕

В Германии опубликовали манифест к мигрантам, разъясняющий как себя вестиОдна из крупнейших немецких газет Bild опубликовала манифест из 50 пунктов, в котором объясняет приезжим, как вести себя в стране. Соответствующий... Прочитайте больше ⮕

Смолов рассказал о своей новой старой футбольной мечтеФутболист Федор Смолов, представляющий сейчас московское 'Динамо', заявил представителям СМИ, что мечтает вернуться в сборную России Прочитайте больше ⮕