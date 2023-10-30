В Москве завершен первый этап благоустройства возле станции «Медведково»

«Главная задача этого проекта - улучшение пешеходной и транспортной доступности станции…В этом году…обновили улицу Грекова и участок улицы Широкая от дома 12а до дома 17 корпус 1», - заявил политик.

Как отметил Бирюков, в рамках первого этапа в кабельную канализацию были убраны воздушные линии, также специалисты проложили почти 40 метров системы водостока. Кроме того, добавил заместитель мэра, на улице Широкой возле кинотеатра «Ладога» теперь организована парковка на 22 машиноместа, всего обустроили около 120 мест.

Бирюков также сообщил о модернизации 95-метровой лестницы между улицей Широкая и Заревым проездом. Вдоль нее установили фонари, на площадках поставили лавочки, клумбы, кадки с деревьями, отметил он. Около станции метро «Медведково» специалисты провели озеленение - разбили свыше 40 тысяч квадратных метров газона, в конце осени там высадят свыше 50 деревьев, заключил заместитель мэра. headtopics.com

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