В Москве состоялась традиционная конференция «Медиабизнес»

В Москве в пятницу, 27 октября, состоялась традиционная конференция «Медиабизнес», для участия в которой собрались ведущие представители отрасли.

В их числе — руководители и представители российских медиахолдингов, крупнейших рекламодателей, инвестиционных, консалтинговых и рекламных компаний, аналитики и эксперты. Среди тем, обсуждавшихся в ходе конференции, были как острые проблемы, стоящие перед отраслью, так и успешные бизнес-кейсы. В фокусе внимания было в том числе замещение ушедших зарубежных площадок и брендов на рекламном рынке, перспективы развития российской киноиндустрии, а также способы удержания и расширения аудитории каналов. Главный тезис — сейчас показатели улучшают те, кто предлагает оригинальный контент.

«В этом году РЕН ТВ выпустил несколько очень знаковых сериалов — это, конечно, «Операция Неман» — исторический детектив на самом деле. «Библиотекарь» — это вообще новый жанр такого городского фэнтези, в том числе с историческим уклоном. И, конечно, мы очень ждём «Банду ЗИГ ЗАГ», — рассказала генеральный директор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова. headtopics.com

Кроме того, важным фактором в планах компаний являются кадры, ведь современный быстро меняющийся рынок требует новых креативных подходов. Баланова отметила, что в России много талантливых людей, а НМГ — «это хорошая школа для того, чтобы талант стал профессионалом».

«Мы создали большую творческую платформу «Создатели», под которую мы заводим все наши активности, связанные с развитием талантов. У нас есть киношкола «Индустрия», которая, конечно, готовит не только для нас, а для всего рынка профессионалов. В этом году мы запустили программу «НМГ Дебют». И она успешно прошла. headtopics.com

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