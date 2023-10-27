В Москве трое мужчин выстрелили в посетителя кафе и скрылись

на машине, об этом сообщает Telegram-канал «112». Отмечается, что нападение произошло в кафе «Мангал» на Михалковской улице. Три человека зашли в заведение, выстрелили в одного из гостей и уехали, предположительно, на автомобиле каршеринга. Пострадавший, 49-летний Тэмиль А.

был госпитализирован, его состояние не уточняется. Причины и обстоятельства инцидента выясняются. Ранее в Новокузнецке Кемеровской области сотрудники полиции и Росгвардии задержали 57-летнего мужчину, который выстрелил из окна квартиры во двор. Он признал, что произвел выстрел из охотничьего ружья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, но не смог объяснить, зачем.

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