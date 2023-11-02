В Москве заочно арестовали бывшего актера Кирилла Канахина

Канахину вменяют статью 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. В качестве меры пресечения ему избрали заключение под стражу на два месяца..

В результате нападения были убиты два мирных жителя, двое ранены, в том числе ребенок. После теракта появились сообщения, что к нему может быть причастен Канахин.Кирилл Канахин ранее снимался в ряде российских фильмов и сериалов, среди которых "Глухарь-3", "Участковый", "Простые истины", играл в Театре Луны.

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