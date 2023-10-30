В Молдавии приостановили лицензии у еще шести телеканалов

Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил, что в стране закроют шесть телеканалов, которые посчитали угрозой информационной безопасности страны. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщает «Sputnik Молдова».«Деятельность этих ТВ происходит с нарушением закона представляют риск для безопасности страны, продвигают манипулятивные нарративы», — указал Мустяцэ.

Игра в поглощение: Молдавия превращается в провинцию Румынии Кишинев сдает Бухаресту порт, газопроводы и электросети, отказывается от языка В этот же день общественный телеканал «Молдова-1» отказал кандидату в мэры Кишинева от оппозиционной коммунистической партии Диане Караман участвовать в предвыборных дебатах, потому что она говорит на русском языке.

26 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что блокировка русскоязычных новостных порталов в Молдавии не останется без ответа со стороны России. До этого, 24 октября, комментируя решение службы информации и безопасности Молдавии о блокировке 22 русскоязычных новостных порталов, дипломат заявила, что данный шаг стал очередным проявлением бездумного антироссийского курса официального Кишинева. headtopics.com

В июне 2022 года президента Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете трансляции новостных программ из России. Как объясняла глава совета по телевидению и радио Лилиана Вицу, под действие закона попадают в том числе аналитические программы и российские военные фильмы. Помимо этого, в нем дается определение понятия «дезинформация», которое расценивается как намеренное распространение сведений, наносящих вред информационной безопасности.

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В Молдавии предложили приостановить лицензии шести телеканаловОб этом сообщил глава Службы информации и безопасности Александр Мустяцэ. Прочитайте больше ⮕

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