В Москве 15-летнему подростку пытались выдавить глаза возле метро

На Хорошевском шоссе на севере Москвы 15-летнему подростку пытались выдавить глаза возле метро, передает MK.RU. По информации издания, старшеклассник вышел из дома и направился на дополнительные занятия в футбольную школу. Спустя несколько минут к нему подошли знакомые подростки. Компания сразу начал вести себя агрессивно. В ходе словесной перепалки один из сверстников набросился, повалил юношу на асфальт и начал бить.

Когда оппонент стал защищаться и душить сидящего на нем школьника, тот двумя большими пальцами попытался выдавить глаза противнику. В потасовку вмешались прохожие. Один из них спустился в подземку и попросил помощи у сотрудников полиции. Оперативники разняли подростков. Их задержали и доставили в полицию для дальнейшей беседы. Избитого школьника доставили в больницу с закрытым переломом костей носа. На 7 ноября ему назначили операцию.

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