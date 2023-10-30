В Москве задержали рэпера после драки с охранниками отеля

Отмечается, что 15 октября сотрудник частного охранного предприятия, обслуживающего отель Marriott Royal Aurora в центре столицы, обратился в полицию. Он сообщил правоохранителям, что четверо мужчин, не зарегистрированных в гостинице, вошли в холл на первом этаже и начали распивать алкоголь, ругаться матом и шуметь. На просьбы охраны вести себя потише посетители ответили агрессией.

«В ответ все четверо стали нецензурно выражаться, оскорблять, один из граждан вскочил с дивана и ударил одного из сотрудников охраны по лицу, подключились и остальные неизвестные, завязалась драка», — передает агентство слова собеседника.В результате никто серьезно не пострадал, а дебоширы были задержаны прибывшими сотрудниками ОМОНа. Одним из них оказался 35-летний рэпер Табатадзе.

По камерам видеонаблюдения полицейские также установили личность мужчины с ножом, им оказался 32-летний Антон Овитин. По словам собеседника агентства, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. headtopics.com

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