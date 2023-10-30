В Москве проходит 9-й форум поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Новости. Первый канал

Анна Кузнецова, заместитель председателя Госдумы РФ: «За тринадцать лет работы «ЛизыАлерт» 43 тысячи детей удалось найти. Всего цифры примерно 120 тысяч человек, которые удалось найти благодаря работе волонтеров, которые работают в поисково-спасательных отрядах.

Сегодня вместе со Следственным комитетом, вместе с силовыми структурами, МЧС, представителями МВД. И, конечно, с добровольцами, волонтерами обсуждаем следующий шаг, сегодня активно используются беспилотники, новые системы, которые позволяют быстро разыскать детей. Благодаря этому, в том числе на 90, почти 90 процентов детей, теперь уже более 90 процентов детей, удается разыскать».

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