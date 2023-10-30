В Молдавии заблокируют доступ к сайту «Известий» и другим российским СМИ

Запрет также коснется таких сайтов как «Лента.ру», ТАСС, «Интерфакс», «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Российская газета» и другие российские и молдавские источники. В СИБ считают, что информация данных ресурсов может «вызвать напряженность или социальные конфликты».

В Молдавии также закроют шесть телеканалов, которые посчитали угрозой информационной безопасности страны. Речь идет о таких каналах как Orizont TV, Publika TV, ITV, Prime, Canal 2 и Canal 3. Глава СИБ Молдавии Александр Мустяцэ отметил, что им приостановят лицензии решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Деятельность этих ТВ происходит с нарушением закона. представляют риск для безопасности страны, продвигают манипулятивные нарративы», — передает его слова «Sputnik Молдова».«Это делают разными методами: покупка голосов, подкуп кандидатов, кампания по дезинформации через ТВ и социальные сети», — объяснил Мустяцэ. headtopics.com

Игра в поглощение: Молдавия превращается в провинцию Румынии Кишинев сдает Бухаресту порт, газопроводы и электросети, отказывается от языка В этот же день общественный телеканал «Молдова 1» отказал кандидату в мэры Кишинева от оппозиционной коммунистической партии Диане Караман участвовать в предвыборных дебатах, потому что она говорит на русском языке.

26 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что блокировка русскоязычных новостных порталов в Молдавии не останется без ответа со стороны России. До этого, 24 октября, комментируя решение службы информации и безопасности Молдавии о блокировке 22 русскоязычных новостных порталов, дипломат заявила, что данный шаг стал очередным проявлением бездумного антироссийского курса официального Кишинева. headtopics.com

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