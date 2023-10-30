В Молдавии запрет говорить по-русски назвали румынским фашизмом

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Запрет депутату парламента Молдавии от оппозиционной Партии коммунистов Диане Караман в ходе предвыборных дебатов на телеканале «Молдова-1» говорить на русском языке является проявлением румынского фашизма. Такое мнение выразил руководитель Поискового движения Молдавии, председатель Национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.

«Никак иначе, как проявлением румынского фашизма действия государственной телерадиокомпании «Moldova 1» назвать нельзя. И это действительно так. Вчитайтесь в документы времен румыно-немецкой фашистской оккупации, когда жителям нашей страны под угрозой заключения, пыток и смерти запрещалось говорить на русском языке», – отметил Петрович в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что за ношение русских шапок румынские фашисты ввели тюремное заключение на срок от одного месяца до 9 лет. Случившееся также осудил кандидат от оппозиционной Партии социалистов на должность мэра Кишинева Адриан Албу. Инцидент с Караман он назвал опасным прецедентом, который может спровоцировать социальные конфликты и призвал возбудить уголовное дело в отношении руководства Общественной компании «Телерадио Молдова», которое приняло эти дискриминационные и ксенофобские решения. headtopics.com

Напомним, Диана Караман баллотируется на должность мэра Кишинева. Местные выборы в Молдавии состоятся 5 ноября.

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