27 октября в Государственной Думе состоялось торжественное открытие XI Международных парламентских игр и посвященной им выставки. В мероприятии приняли участие делегации зарубежных стран — около 80 парламентариев, — представители Министерства спорта России и депутаты Государственной Думы.
Как заявил Первый заместитель Председателя ГД Александр Жуков, игры «не только посвящены спорту, но и дают возможность в неформальной обстановке пообщаться с коллегами-парламентариями из других стран».Депутат Государственной Думы избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Политической партией ЛДПР - Либерально-демократической партией России
отметил, что Международные парламентские игры — это добрая традиция. «По‑прежнему эффективна спортивная дипломатия, которая проходит везде, которая соединяет людей», — сказал депутат.XI Международные парламентские игры пройдут в Москве с 27 по 29 октября. headtopics.com
Несмотря на то что команда России победила в девяти из десяти предыдущих соревнований, борьба за медали всегда непредсказуема. Чемпионом становится победитель не какой‑то конкретной дисциплины, а лучшая страна по итогам общего зачета. Цель соревнований — популяризация спорта и укрепление межправительственных отношений. Это уникальный формат, который дает много преимуществ по сравнению с официальными встречами.
Первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков и Первый заместитель Председателя Комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог Председатель Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов и Первый заместитель Председателя Комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог headtopics.com
Первый заместитель Председателя Комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог и член Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Дмитрий ПогорелыйПервый заместитель Председателя Государственной Думы Александр ЖуковПервый заместитель Председателя Комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог