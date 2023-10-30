В Москве сын замгендиректора компании «Еврохим» ушел на олимпиаду и пропал

В Москве сын замгендиректора международной компании «Еврохим» Сергея Твердохлеба ушел на олимпиаду по математике и пропал. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале. По информации издания, 17-летний юноша накануне вышел из дома и поехал в школу в Вартовском переулке на олимпиаду. Мать с братом были в другом городе, дома старшеклассника ждал только отец, топ-менеджер крупной химической компании. Подросток отпросился у отца погулять, однако не появился ни через час, ни через два.

Но у топ-менеджера возникло сомнение — он проверил геолокацию ребенка по специальному приложению и понял, что тот его обманывает. Твердохлеб выехал по адресу и убедился, что сына там нет. После этого юноша ответил встревоженным голосом на звонок родственника и объяснил, что находится с незнакомцами на проспекте 60-летия Октября. Бизнесмен поехал по адресу, осмотрел все этажи и квартиры, однако сына так и не нашел. Твердохлеб обратился с заявлением в полицию.

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