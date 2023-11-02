В Москве задержали аферистов, выпрашивавших деньги 'на билет' в метро

В столичном метрополитене полиция арестовала мошенников, которые выпрашивали деньги на "проезд до дома".

С пассажирами вступали в диалог пять женщин, двое мужчин были их кураторами. В МВД уточнили, что для большего эффекта аферистки натирали глаза мазью, чтобы те слезились.Читайте подробности: "В метро задержали профессиональных плакальщиц: натирали глаза мазью"

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