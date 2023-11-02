В Москве владелицу фамильного фонда картин Романовых обманули на 165,5 млн рублей

Уточняется, что на сделку 73-летняя женщина привезла 180 произведений искусства из Канады. Царскую коллекцию картин она получила по наследству. С ними она путешествовала по разным городам, показывала и продавала полотна.

«В Москве с ней связалась некая женщина по фамилии Громова. Она сообщила, что хочет приобрести 180 картин за 36,8 миллионов рублей вместо положенных 165,5 миллионов. Такую скидку женщина аргументировала тем, что продавец не является гражданкой России, с продажей могут возникнуть трудности», - пишет Mash.

В результате мошенники вместо договора купли-продажи подсунули женщине документ дарения. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

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