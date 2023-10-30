В Москве скончался известный пианист Тигран Алиханов

По информации источника, артиста без признаков жизни нашла его дочь Мария.

Тигран Алиханов скончался на 81-м году жизни. Пока неизвестна причина смерти, следы насилия на теле не были найдены. Народный артист России был лауреатом Международного конкурса имени М. Лонг и Ж. Тибо в Париже. Также Алиханов более 40 лет преподавал в Музыкальном училище при Московской консерватории.

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