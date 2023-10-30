В Москве на 81-м году жизни умер известный пианист Тигран Алиханов

На 81-м году жизни умер известный пианист, народный артист РФ Тигран Алиханов. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщил источник «Известий».

Тело музыканта обнаружила его дочь 29 октября в Москве в его квартире в доме по Космодамианской набережной. Как отмечается, в ходе проведенного осмотра следов насильственной смерти обнаружено не было, порядок в квартире также не был нарушен.Тигран Алиханов окончил Московскую консерваторию в 1966 году, спустя год он стал лауреатом Международного конкурса им. М. Лонг и Ж. Тибо в Париже.

Кроме того, с 1966 года выступал солистом Москонцерта, работал в Бюро пропаганды советской музыки Союза композиторов СССР. С 1995 года был солистом Московской государственной академической филармонии. Более 40 лет музыкант преподавал в Музыкальном училище при Московской консерватории. С июня 2005-го по февраль 2009-го он был ректором Московской консерватории. headtopics.com

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