В Молдавии блокируются сайты ведущих российских СМИ

Документ с обязательными для исполнения инструкциями направлен провайдерам сетей и услуг электронных коммуникаций. Цель – "немедленное блокирование сайтов", отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, по рекомендации Службы информации и безопасности Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о приостановке действия лицензий шести телеканалов, которые "продвигают в Молдавии иностранные интересы". Об этом в своем Telegram-канале написал молдавский премьер Дорин Речан.

Россия Последние новости Прочитайте больше: ВЕСТИ »

В Молдавии заблокируют ряд ведущих российских СМИВ Молдавии заблокирует доступ к сайтам российского агентства ТАСС и ряд других ведущих СМИ. Такое распоряжение отдал глава Службы информации и безопасности Республики Молдова Александру Мустяцэ, передает ТАСС . Прочитайте больше ⮕

В Молдавии решили заблокировать сайты крупнейших российских СМИГлава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мустяцэ подписал приказ о блокировании доступа к сайтам ИА Регнум и ряда других... Прочитайте больше ⮕

В Хмельницкой области и Херсоне прогремели взрывыВ Хмельницкой области и Херсоне прогремели взрывы, сообщает РИА Новости со ссылкой на украниские СМИ Прочитайте больше ⮕

Смолов рассказал о своей новой старой футбольной мечтеФутболист Федор Смолов, представляющий сейчас московское 'Динамо', заявил представителям СМИ, что мечтает вернуться в сборную России Прочитайте больше ⮕

«Известия» показали подготовку российских военнослужащих недалеко от передовой«Известия» публикуют 29 октября видео боевой подготовки российских военнослужащих в зоне специальной военной операции на Украине. Прочитайте больше ⮕

Wintershall Dea обсуждает с 'Газпромом' свой выход из СП в РоссииГлава компании Марио Мерен не стал комментировать, возможна ли национализация долей Wintershall Dea в российских предприятиях Прочитайте больше ⮕