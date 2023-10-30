В Молдавии предложили приостановить лицензии шести телеканалов

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. В Молдавии будет закрыто еще шесть телеканалов на период ЧП. Речь идет о таких каналах, как Orizont TV, Publika TV, ITV, Prime и Canal 3. Об этом сообщает Sputnik Молдова.

Информацию об этом предоставил глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяцэ. Он уточнил, что названным каналам приостановят лицензии в соответствии с решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Деятельность этих каналов происходит с нарушением закона… они представляют риск для безопасности страны, продвигают манипулятивные нарративы», — подчеркнул Мустяцэ. Он также добавил, что СИБ в Молдове планирует заблокировать еще 31 веб-сайт, 21 из которых «управляется из России». Кроме этого, Мустяцэ обвинил Россию в выборы в республике. headtopics.com

Ранее сообщалось, что СИБ Молдавии заблокирует 22 сайта российских СМИ на территории страны для «борьбы с дезинформацией». Согласно тексту приказа директора СИБ Александра Мустяца, под блокировку попали источники, «распространяющие ложную информацию в сфере, затрагивающей национальную безопасность».

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