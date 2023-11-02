В Москве нашли отца ребенка изнасилованной 13-летней школьницы

В Москве задержали 23-летнего мигранта из Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании 13-летней школьницы в Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка». По данным ведомства, летом в Южно-Приморском парке фигурант надругался над девочкой.

Она никому не рассказала о произошедшем, однако потерпевшая забеременела. Тогда родители повезли дочь на осмотр к врачу. Там школьница поделилась трагедией. Отца ребенка уже поместили в изолятор. Вскоре решится вопрос об его аресте. Ранее стало известно, что в Петербурге правоохранители задержали 49-летнего заслуженного тренера России за изнасилование 13-летней ученицы.

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