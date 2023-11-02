В Москву прибыл президент Экваториальной Гвинеи

. Он поправил ленты на венке и почтительно постоял возле исторического монумента, выразив таким образом свое уважительное отношение к павшим в Великой Отечественной войне российским воинам.

Напомним, что 81-летний Теодоро Обианг Нгема Мбасого возглавил Экваториальную Гвинею в 1979 году. Он пришел к власти сместив предыдущего «пожизненного президента» страны, своего родного дядю Франсиско Масиаса Нгему. На нескольких президентских выборах, проходивших в Экваториальной Гвинее, неизменно побеждал Теодоро Обианг Нгема Мбасого.

Переговоры Теодоро Обианг Нгема Мбасого и президента России Владимира Путина состоятся в четверг, 2 ноября. Лидеры двух стран обсудят перспективы двустороннего сотрудничества в разных областях, вопросы развития отношений России со странами региона, учитывая, что в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСГЦА) председательство сейчас принадлежит Экваториальной Гвинеи. headtopics.com

Ранее «МК» сообщал, что Теодоро Обианг Нгема Мбасого в сентябре побывал в Белоруссии, где был принят на высшем уровне. В частности, в ходе встречи президента Экваториальной Гвинеи с главой республики Александром Лукашенко белорусский лидер заявил о готовности помогать странам Африки в их борьбе с остатками колониализма и стремлении к независимости. Кроме того, глава Белоруссии выразил готовность приехать с визитом в Экваториальную Гвинею.

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